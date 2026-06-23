Salah agranda su leyenda con Egipto

Mohamed Salah volvió a aparecer cuando Egipto más lo necesitaba. El capitán de los ‘faraones’ fue decisivo en la victoria 3-1 ante Nueva Zelanda, un triunfo histórico para su selección en el Mundial y una noche que volvió a colocar su nombre en una lista reservada para muy pocos. Salah marcó y asistió, elevando su impacto directo en los goles de Egipto en esta Copa del Mundo hasta el 71%: ha participado en cinco de los siete tantos de su equipo, con tres goles y dos asistencias.

El dato es demoledor. Desde al menos 1966, entre los jugadores con un mínimo de tres goles marcados, solo Robert Vittek tuvo un porcentaje mayor de participación en los tantos de su selección en un Mundial: el eslovaco intervino en el 85% de los goles de Eslovaquia, cinco de seis. Salah, con Egipto, se queda justo detrás, demostrando que su peso no se mide solo en liderazgo o jerarquía, sino en producción directa.

Además, el egipcio rompió otra barrera de longevidad. Con 34 años y 7 días, se convirtió en el jugador africano de mayor edad en marcar un gol y dar una asistencia en un mismo partido de la Copa del Mundo desde al menos 1966. Un registro que resume perfectamente el momento de su carrera: menos explosivo que en sus mejores años, quizá, pero todavía decisivo, inteligente y capaz de cambiar una noche grande con una acción.

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La victoria también tuvo valor colectivo. Egipto venía de empatar ante Bélgica y necesitaba un golpe encima de la mesa para acercarse a la fase eliminatoria. Lo encontró con una remontada liderada por Salah, que asumió el mando en la segunda parte y participó en los goles que terminaron de romper el partido. A estas alturas, el Mundial de Egipto se entiende a través de él: cuando Salah aparece, el equipo crece; cuando Salah decide, Egipto sueña.