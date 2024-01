Las rotaciones, el lema de vida de Jürgen Klopp

Al conjunto 'red' le bastó con un empate en Craven Cottage (1-1) para sellar su clasificación a la final de la 'Carabao Cup' Con 21 jornadas disputadas, el Liverpool encabeza la clasificación de la Premier League y le saca cinco puntos de ventaja al Manchester City, que tiene un partido menos

El Liverpool está carburando al ritmo que se le espera. Vivo en todas las competiciones a estas alturas de temporada, los 'reds' aspiran a recuperar el legado que dejaron los años que compitió de tú a tú la Premier con el City y llegó a finales de Champions.

Por ahora, el sueño europeo tendrá que rebajarse esta temporada a la Europa League, pero no deja de ser otro título más. La ardua situación por la que pasan la mayoría de clubes reside en una plaga de lesiones, por la exigencia del calendario, que obliga a hacer constantemente modificaciones en el once. En ese aspecto, el Liverpool es el que más cambios ha hecho en su once inicial esta temporada (191), 56 más que cualquier otro equipo de la Premier League, según 'Opta Joe'. Más apuestas aquí.

Un dato significativo que demuestra la capacidad de Klopp para adaptarse a situaciones adversas, así como la notable respuesta de los canteranos. Situación que, por ende, permite al equipo coger aire y reponerse con la recuperación de efectivos.

Es en parte una situación similar a la que puedan encontrarse equipos como el Barça, obligado a mirar a La Masia, pero con resultados menos satisfactorios y optimistas de cara a la conquista de títulos. Situación de la que sí pueden presumir, al menos por el momento, los de Klopp, cuyas posibilidades son bastante más favorables de cara al final de curso.