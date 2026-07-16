Rodri firma el Mundial del pase: nadie completaba tanto desde 1966

Rodri está completando un Mundial de control absoluto. El centrocampista español ha alcanzado los 655 pases completados en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el registro más alto de cualquier jugador en una sola edición desde que existen datos disponibles, a partir de 1966.

El dato explica buena parte del dominio de España. Rodri no solo participa mucho: ordena, sostiene y decide cuándo acelerar. Su influencia aparece en cada fase del juego, desde la salida de balón hasta la gestión de los ataques largos, y convierte a la selección en un equipo mucho más estable.

No es un récord menor. En un torneo de máxima exigencia, donde los partidos se rompen con facilidad y el margen de error es mínimo, completar 655 pases habla de precisión, continuidad y una enorme personalidad para asumir responsabilidad con balón.

Rodri se ha convertido en el metrónomo de España. Cada posesión pasa por él, cada presión rival le obliga a encontrar una solución y cada partido termina dejando la misma sensación: la Roja juega al ritmo que marca su centrocampista.

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En un Mundial lleno de nombres ofensivos, goles y focos, Rodri reivindica otro tipo de arte. El del pase, el control y la pausa. Un dominio silencioso, pero decisivo