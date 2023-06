No tiene rival

Pep Guardiola conquistó su segundo triplete en el fútbol profesional Es el primer entrenador que lo logra con dos clubes diferentes

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, es uno de los mejores entrenadores de la historia. Tras la consecución de la primera Champions con el conjunto británico, sigue agrandando su leyenda en el fútbol continental.

El catalán, que siempre ha estado en el ojo del huracán al no poder levantar la 'orejona' con otro equipo que no fuera el Barça, completó un nuevo triplete, el segundo de su carrera y el primero con el bloque skyblue.

El también ex del Bayern se ha convertido en el primer entrenador de la historia que logra dos tripletes con dos equipos diferentes: Barcelona en 2009 y Manchester City en 2023. Sin precedentes.

Guardiola suma un total de 35 títulos como técnico profesional: 14 con el Barça, 7 con el Bayern Múnich y 14 con el Manchester City. Solo tiene por delante a Mircea Lucescu (35) y Alex Ferguson (49).

