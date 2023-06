Es el rey de Europa

El atacante noruego no se ha cansado de batir récords esta temporada, muchos de ellos por precocidad, con tan solo 22 años Con el triplete logrado y las cifras goleadoras materializas, Haaland se postula como un claro contendiente al Balón de Oro

Erling Haaland advirtió a todos los rivales del Manchester City, que su éxito en el triplete no ha satisfecho su apetito por ganar trofeos. Lo ha avivado aún más. El delantero noruego ha sido uno de los principales protagonistas de los éxitos del club británico en la Premier League, la FA Cup y la Champions League, a pesar de que no marcó en la final de Estambul contra el Inter de Milan (1-0). Las mejores apuestas de la Champions League.

Récord tras récord

El atacante noruego no se ha cansado de batir récords esta temporada (lo lleva haciendo en los últimos años, en todas las competiciones y equipos por los que ha pasado). Muchos de ellos por precocidad, con tan solo 22 años, a punto de cumplir 23. Superó el récord que tenían Andy Cole, con el Newcastle en la temporada 1993-94, y Alan Shearer, con el Blackburn en la campaña 1994-95, de anotar 34 goles en una Premier League. ¡Haaland ha materializado 36 goles en la máxima competición inglesa!

En Champions League, la máxima competición europea de clubes, logró anotar 5 tantos en un mismo partido, en la vuelta de octavos de final ante el Leipzig. Y en total, en el conjunto global de la temporada 2022/23, ha finalizado la campaña con 52 goles en 53 partidos, con un promedio goleador de un gol cada 79,5 minutos.

Mentalidad ganadora como Cristiano Ronaldo

"Creo que después de un par de días, cuando esto se asiente un poco, creo que querré hacerlo de nuevo. Me conozco mucho, estoy bastante seguro" explicó Haaland tras la final. "Puedo mejorar mucho, puedo mejorar, hoy ha sido un partido difícil, podría haber recibido el balón de Gundo en la primera mitad... En la segunda parte estuve muy cerca con Jack un par de veces... Era un buen día, podría haber marcado un par de goles, pero al final no me importa eso, para ser honesto" analizó el atacante del Manchester City, con hambre por ganar más títulos y también por mejorar a nivel personal.

Rio Ferdinand, desde la cabina de comentaristas, afirmó tras las declaraciones del noruego que vio similitudes entre la mentalidad de Haaland y la de su antiguo compañero de equipo, Cristiano Ronaldo.

"Es la mentalidad", dijo. "Quiero decir, ese es el punto clave. Eso separa lo bueno de lo grande. Este tipo va a ser implacable, puedes verlo" aclaró Ferdinand.

"Veo sombras de Cristiano en la mentalidad. Cuando lo miras a los ojos, no se trata solo de que yo sea egoísta y quiera ser el punto focal y marcar cada gol y cada balón tiene que venir a mí". "Se trata de la funcionalidad del equipo y está desempeñando su papel a la perfección", finalizó el exfutbolista.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

¿Próximo ganador del Balón de Oro?

Ahora, tras el triplete conquistado por el Manchester City y la temporada que ha realizado Erling Haaland con el combinado británico, muchos debaten sobre si logrará o no coronarse con el Balón de Oro, que acredita al mejor jugador del mundo.

Hasta la fecha, Leo Messi era el máximo y único candidato a ganar el galardón, tras ganar el Mundial de Qatar 2022, en la que fue el principal líder de Argentina para lograr la tercera estrella mundialista para el país. Sin embargo, con el París Saint-Germain, la temporada no ha sido para lanzar cohetes. Una liga, más sufrida de lo normal, con muchas dudas y polémicas y una Copa francesa. Junto al fracaso, otra vez, del proyecto francés en Champions League, en la que cayeron en octavos de final.

Por ello, con el triplete logrado con el Manchester City, y las cifras goleadoras materializas, Haaland se postula como un claro contendiente por lograr el Balón de Oro.