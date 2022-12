Brasil sucumbió ante Croacia y la selección afronta un relevo generacional evidente Tite no seguirá y jugadores como Thiago Silva, Casemiro o Alves darán un paso al lado

Brasil volvió a fracasar en un Mundial. Como ya hizo en 2014, en casa, y 2018, el combinado dirigido por Tite no alcanzó la final pese a partir como una de las grandes favoritas y la revolución que viene por delante es evidente.

Los cariocas, que cuentan con una de las plantillas más sobresalientes del campeonato, sucumbieron ante Croacia en la tanda de penaltis y no se medirán a Argentina en las semifinales, donde podrían haber vengado la final de la Copa América del año pasado.

Parece evidente de las cosas van a cambiar y mucho en el seno del combinado: Tite no sigue a los mandos y jugadores como Casemiro (30), Thiago Silva (38) o Dani Alves (39) darán un paso al lado para iniciar un relevo generacional necesario.

Así están las apuestas Mundial Qatar.

¿Qué pasará con Neymar?

Con 30 años y ya máximo artillero histórico de la selección con 77 tantos (los mismos que Pelé), el astro no aclaró su futuro tras la dura derrota ante Croacia: "Tenemos que ver lo que pasará en el futuro, pero está claro que no estaré para el próximo Mundial".

Héroe en la prórroga al adelantar al combinado de Tite en la primera mitad, no pudo evitar que su selección cayera en los penaltis y, además, se quedó sin tirar: tras los errores de Rodrygo y Marquinhos, el ex del Barça no lanzó en la tanda al quedarse con el quinto.