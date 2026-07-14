El Real Madrid firma el récord goleador de los clubes en un Mundial
El Real Madrid también está dejando su huella en el Mundial 2026. Los jugadores que pertenecían al conjunto blanco al inicio del torneo han marcado 19 goles, el registro más alto de un club en una misma edición de la Copa del Mundo.
La cifra coloca al Madrid por encima de algunos equipos históricos. Hasta ahora, el techo estaba en los 18 goles que habían firmado los futbolistas del Budapest Honvéd en 1954, el Bayern Múnich en 2014 y el Paris Saint-Germain en 2022. También queda atrás el Reims de 1958, que alcanzó los 17 tantos.
El dato habla del peso internacional de la plantilla madridista y de la presencia de sus jugadores en selecciones protagonistas del torneo. En un Mundial en el que el talento se reparte entre varias potencias, el club blanco aparece como el gran dominador desde el punto de vista goleador.
No es solo una cuestión de cantidad, sino también de impacto. Que los futbolistas del Real Madrid hayan alcanzado los 19 goles en una sola edición refleja hasta qué punto el equipo reúne perfiles decisivos, capaces de marcar diferencias incluso fuera del contexto del club.
El Mundial todavía no ha terminado, pero el Madrid ya tiene un récord histórico en sus manos. Nadie había visto a los jugadores de un mismo club marcar tanto en una Copa del Mundo.
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