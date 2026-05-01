El Rayo vuela en la Conference League

El Rayo Vallecano está a noventa minutos de una final europea y no ha llegado hasta aquí por accidente. La victoria por 1-0 ante el Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Conference League, firmada en Vallecas con un cabezazo de Alemão tras un córner servido por Isi Palazón, confirmó que el equipo de Íñigo Pérez compite ya con la naturalidad de quien ha dejado de mirar la competición como una aventura para asumirla como una oportunidad histórica.

El marcador es corto, pero valioso. El Rayo viajará a Francia con una ventaja mínima y con la obligación de sostener el juego que le ha traído hasta la antesala de la final. En una eliminatoria todavía abierta, su principal argumento no reside solo en la solidez colectiva, sino también en la capacidad de sus futbolistas de banda para cambiar partidos. Ahí aparecen Álvaro García e Isi Palazón, dos nombres que explican buena parte del recorrido en Europa.

El dato resume su importancia: el Rayo es el único equipo de la Conference League que esta temporada cuenta con más de un jugador con al menos tres goles y tres asistencias en el torneo. Álvaro e Isi han alcanzado esa doble cifra de influencia, con tres tantos y tres pases de gol cada uno, y han convertido las bandas en una fuente constante de desequilibrio y último pase.

Isi, además, volvió a ser decisivo en la ida. De su golpeo nació el gol de Alemão. Álvaro, por su parte, aporta esa amenaza vertical que ensancha al equipo y obliga al rival a defender hacia atrás, un recurso especialmente valioso en una vuelta en la que el Estrasburgo deberá asumir más riesgos.

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La final ya no es una ilusión lejana. El Rayo tendrá que sufrir, administrar la renta y golpear cuando el partido lo permita. Pero llega al segundo asalto con una ventaja y con dos futbolistas que han demostrado producir en los dos registros que más pesan en Europa: el gol y la asistencia. Vallecas sueña, y el Rayo tiene motivos para hacerlo.