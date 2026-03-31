Rashford sigue estando en forma

Marcus Rashford volvió a ofrecer una versión incisiva y determinante con la selección inglesa en el reciente encuentro ante Uruguay, donde completó seis regates con éxito. La cifra, más allá de lo anecdótico, adquiere relevancia histórica en su trayectoria internacional: es su mejor registro en este apartado desde noviembre de 2018, cuando firmó siete ante Croacia. No se trata solo de números, sino de sensaciones. Rashford vuelve a encarar, a desbordar y, sobre todo, a marcar diferencias.

El atacante inglés ha vivido etapas irregulares con su selección, alternando momentos de protagonismo con otros de menor impacto. Sin embargo, actuaciones como la reciente refuerzan la idea de que, cuando alcanza su mejor versión física y mental, es uno de los futbolistas más desequilibrantes del panorama europeo. Su capacidad para romper líneas en conducción y generar superioridades por banda sigue siendo un recurso valioso para Inglaterra.

Buenos minutos de azulgrana

Este resurgir con el combinado nacional no puede desligarse de su presente a nivel de clubes. En el FC Barcelona, Rashford atraviesa un momento de forma notable, consolidándose como una pieza importante en el esquema ofensivo. Su adaptación al juego posicional del equipo azulgrana ha sido progresiva, pero efectiva: ha mejorado en la toma de decisiones, participa más en la construcción y mantiene intacta su amenaza al espacio.

El contexto táctico del Barça, que prioriza la posesión pero exige desequilibrio en los últimos metros, parece haber potenciado una versión más completa del jugador. Ya no es solo un finalizador o un velocista en transición; ahora también interpreta mejor los tiempos y espacios, lo que se traduce en actuaciones más constantes.

En este escenario, la exhibición de regate ante Uruguay aparece como un síntoma claro: Rashford no solo está en forma, sino que ha recuperado confianza en su uno contra uno. Inglaterra, que siempre ha buscado talento diferencial en ataque, encuentra así una noticia alentadora de cara a sus próximos desafíos. Y Rashford, mientras tanto, sigue escribiendo su propia reivindicación a base de desborde y determinación.