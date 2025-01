Raphinha, el jugador que más ocasiones crea de las cinco grandes ligas

Difícil elegir entre tanto protagonismo en el Barça de Flick. A la buena dinámica se suman prácticamente todos, pero uno que lidera el barco con fuerza es Raphinha.

Si por algo ha destacado el conjunto azulgrana en el nuevo proyecto encabezado por el técnico germano es por el número de ocasiones que genera el equipo. Lamine Yamal se ha adueñado de ese sector derecho a través del cual atemoriza a los laterales izquierdos, y en el otro sector, aunque en diversidad de ocasiones se ha situado más centrado, Raphinha es el motor creativo del equipo.

Un pasador que conecta con los desmarques al espacio y en el área, pero también un gran finalizador en momentos clave. Lo cierto es que el brasileño fue cuestionado en sus primeros pasos en Can Barça, pero tras un tiempo de adaptación y con un rol que respeta su naturaleza, está desplegando sus armas y plasmándolo en las estadísticas.

Raphinha lidera

Raphinha es el jugador que con más ocasiones creadas esta temporada en las cinco grandes ligas (LaLiga, Premier League, Bundesliga, Serie A y Ligue 1). En total, suma 67, cuatro más que el segundo clasificado, Cole Palmer. Tras ambos, está el centrocampista de Villarreal, Alex Baena, con 59. Les siguen la pista Kulusevski con 58 y Junya Ito con 55.

El del Barça es líder generando oportunidades de gol para el vendaval ofensivo que caracteriza a los culés en la parcela ofensiva. En ocasiones, su trabajo puede no ser tan visible a ojos del espectador, pero la estadística no escapa de mostrar que su contribución no tiene competidor en Europa.

El Barça vive un gran momento a las órdenes de Hansi Flick. La situación financiera sigue siendo complicada y el 'fair play' ata de pies y manos a la entidad en sus movimientos en el mercado, pero el producto ya existente en 'casa' está permitiendo que el equipo se encuentre y rinda tanto en competición liguera como en Europa.

En Champions League es segundo, tan solo por debajo del imbatible Liverpool de Slot. Tras la derrota puntual de la primera jornada, todo han sido victorias, algunas con goleada y desenlace de película. Sin duda, una de las caras visible ha sido Raphinha. El capitán es uno de los pocos intocables, y las cifras no hacen más que darle la razón.