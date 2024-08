Quejas en la Villa Olímpica

Uno de los grandes atractivos de cada cita cita olímpica es, para los atletas, la Villa. Un lugar donde conviven las grandes estrellas y los más modestos, donde se entrecruzan los sueños por la medalla y la simple ilusión por participar.

Pero en París, la residencia para los atletas no parece precisamente idílica, más allá de las famosas camas.

Varios deportistas han alzado la voz para denunciar las condiciones de la Villa Olímpica, y algunos de prestigio como el campeón de natación italiano Thomas Ceccon.

El transalpino criticó la calidad de la comida, el ruido reinante y el fuerte calor que los deportistas sufren en la que debe ser su 'casa' durante la estancia olímpica.

“En la Villa Olímpica no hay aire acondicionado, hace mucho calor, y la comida es mala. Muchos deportistas se van de allí por esas cosas. No es una coartada a un mal resultado, es la pura realidad, quizá no todo el mundo lo sabe o no se ve”, dijo tras quedar fuera de la final en 200 espalda.

“Insisto, esto no pretende ser una excusa ni una coartada a mi resultado, todos estamos viviendo estas situaciones y estamos en las mismas condiciones. Es algo que probablemente mucha gente no sepa y hay que contarlo”, dijo el campeón de los 100, viral por su belleza -también trabaja como modelo- y sus grandes prestaciones en la pileta.

Ceccon indicó: “Estoy decepcionado por no haber logrado clasificarme para la final del 200, pero también estaba cansado. Me rendí en la semifinal. Me cuesta dormir tanto por la noche como por la tarde, entre el ruido y el calor que hace”.

“Paso mucho calor, porque en la Villa no hay aire acondicionado, no comemos bien y hay problemas con la comida. Muchos deportistas se van por estas cosas. ¿Si me quedo con Tokio o París? Sin duda, Tokio, no hay comparación. Es muy difícil que eso se supere...”, sentenció el deportista italiano.

“A los atletas se les sirve carne cruda”, indicó al diario inglés 'The Times' Andy Anson, director ejecutivo del Comité Olímpico Británico. Simone Biles fue más cauta, señalando que “las pizzas son buenas, pero no creo que en la Villa Olímpica sirvan cocina francesa como la que se puede comer afuera. Para los deportistas, es un poco más... saludable”.

París bien valdría una Villa.