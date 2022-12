Todo queda en casa

Los Warriors se exhibieron ante los Grizzlies en casa y suman un balance de 13-2 Lejos de San Francisco han mostrado su peor cara esta temporada: ¡16 derrotas!

Los Golden State Warriors de Stephen Curry se han convertido en un equipo casero. Como vigentes campeones de la NBA, los de Steve Kerr suman 13 victorias y tan solo dos derrotas en el Chase Center.

Los californianos, que cuentan con su clásico Big Three compuesto por Green, Thompson y Curry, además de una gran segunda unidad con nombres como los de Poole, Wiggins o Looney, entre otros, ha tenido mayores dificultades fuera de casa y tienen balance negativo.

Con cuatro anillos en los últimos siete años, la franquicia ha sumado un total de 16 derrotas y cinco victorias lejos de San Francisco, evidenciando así un problema de base para un equipo que está fuera de play-off y que aspira al título esta temporada también.

Completada la jornada navideña en la NBA, sorprenden algunos equipos en la zona alta de la conferencia oeste: lidera Denver Nuggets (21-11), seguido de Pelicans y Grizzlies y franquicias como Kings, Jazz, Blazers o Wolves están actualmente en puestos altos de la tabla.

The Warriors are 13-2 at home this season pic.twitter.com/Y70ON6C3GM