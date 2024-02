El próximo objetivo del Real Madrid

El club blanco puja con PSG, Liverpool y Bayern por el joven central del Lille Ancelotti, mudo con el arbitraje

El Real Madrid tenía previsto este verano centrar todos sus esfuerzos en asaltar la contratación de Kylian Mbappé, en el que será su cuarto intento desde que su presidente, Florentino Pérez, se encaprichó del delantero francés. Apuestas LaLiga.

Abordar la incorporación de Mbappé le costará a las arcas del Real Madrid no menos de 400 millones. La prima de fichaje que reclama la madre y representante del internacional galo, Fayza Lamari, no baja de 130 'kilos' y su sueldo no descenderá de 26 millones netos anuales.

Las lesiones de larga duración de Éder Militao y David Alaba, unido a la elevada edad del austriaco y de Nacho han convencido a la dirección deportiva de la necesidad de reforzar esa posición, más teniendo en cuenta que el capitán vuelve a replantearse no renovar su contrato por el escaso protagonismo que le otorga Carlo Ancelotti.

En la agenda de la dirección deportiva hay un nombre subrayado en rojo, el central de 18 años del Lille Leny Yoro. Y el club blanco ya tenía trazada su estrategia para hacerse con sus servicios en el mercado de verano de 2025, fecha en la que expira el contrato del joven defensa.

El interés de Liverpool, Bayern y, muy especialmente PSG, por Yoro, sin embargo, ha llevado al traste este plan. Y el Real Madrid se ha visto obligado a mover ficha para que el futbolista no se le escape y, según una información de 'Marca', ya habría tanteado al Lille su predisposición a rebajar los 50 millones en los que ha tasado la salida de su emergente estrella.

La operación no es fácil para la entidad madridista. Primero, porque la preferencia de Yoro es el PSG. Segundo, porque las relaciones con su representante, Jorge Mendes, no pasan por su mejor momento. El Real Madrid pretendía hacerse con el futbolista a coste cero, pero ahora deberá rascarse el bolsillo.