El problema de Nadal

El tenista balear está fuera (13) del top 10 en el ranking ATP Tan solo ha sumado una victoria en lo que llevamos de 2023

El ganador de 22 Grand Slams, Rafa Nadal, está en un serio problema. Tras un 2022 marcado por la victoria en el Australia Open y Roland Garros, el tenista tan solo ha ganado un partido en este 2023 y está fuera del top 10 en el ranking ATP.

El balear, que no estará entre los ochos primeros cabezas de serie en Montecarlo, no está entre las 10 mejores raquetas del mundo por primera vez desde 2005, prácticamente cuando carrera empezó a despegar en el tenis profesional.

El de Manacor no estuvo a la altura en la United Cup, con derrotas ante Norrie y De Miñaur, y tampoco en el primer Grand Slam de la temporada, el Australia Open: venció a Draper en primera ronda, pero no pasó la segunda ante McDonald.

El español regresará a la competición oficial en el TMS de Montecarlo, que se disputa del 9 al 16 de abril. No partirá, eso sí, entre los ocho primeros cabezas de serie: no estará exento de la ronda inicial.

