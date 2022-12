La primera 'víctima' del desastre en Alemania

"En los últimos cuatro años no he logrado devolver la alegría a los aficionados", ha asegurado Oliver Bierhoff, director de la selección alemana Flick, de momento, parece que permanecerá en el cargo de seleccionador

El director de la selección alemana, Oliver Bierhoff, ha dimitido tras 18 años en el puesto, después de la desastrosa eliminación de Alemania en Qatar y sin esperar a la cumbre convocada por la Federación Alemania de Fútbol (DFB) para analizar la situación.

Más información Más información El fiable Southgate

"Dejo el camino libre para nuevas direcciones", escribió el exinternacional, de 54 años, en una declaración difundida anoche, en que da por prematuramente terminado su mandato.

"En los últimos cuatro años no he logrado devolver la alegría a los aficionados", prosigue el texto, donde admite que algunas de las decisiones "que adoptamos convencidos" no han sido las correctas.

Flick, salvado de momento

Flick, extécnico del Bayern Múnich, fue contratado en 2021 tras los dos naufragios consecutivos alemanes, con el objetivo de reflotar la selección tras la larga era marcada por Joachim Löw.

En Alemania, se considera que la renuncia de Bierhoff "salvará" o rebajará al menos las presiones sobre Flick. El popular diario "Bild" especula esta mañana con el asimismo exinternacional Matthias Sammer como sucesor de Bierhoff.