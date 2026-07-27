PREMIER LEAGUE
El primer año de Haaland sin guardiola
El delantero noruego comparte con Lamine Yamal el trono del mercado y afronta una nueva era en el Manchester City sin Guardiola
Erling Haaland ha alcanzado una nueva dimensión. Tras el Mundial, Transfermarkt lo sitúa junto a Lamine Yamal como el futbolista más valioso del mundo, con una tasación de 220 millones de euros. El noruego comparte la cima con la gran estrella española y confirma que su impacto ya va mucho más allá de los goles.
Su temporada 2025-26 con el Manchester City volvió a ser extraordinaria. Firmó 38 goles y 9 asistencias en 52 partidos y conquistó su tercera Bota de Oro de la Premier League gracias a sus 27 tantos. Unos números que mantienen intacta su condición de referencia ofensiva del conjunto inglés.
El Mundial de 2026 terminó de elevar su figura. En su primera participación, marcó siete goles y llevó a Noruega hasta unos históricos cuartos de final. La selección nórdica eliminó a Costa de Marfil y dio uno de los grandes golpes del torneo al derrotar a Brasil, antes de caer por 2-1 ante Inglaterra. Haaland no pudo marcar en la despedida, pero demostró que también sabe cargar con el peso de todo un país.
Ahora afronta un reto diferente. El City iniciará la temporada 2026-27 con Enzo Maresca en el banquillo, en la primera campaña sin Pep Guardiola después de diez años y 20 títulos. Sin el técnico que construyó la época más brillante del club, Haaland deberá asumir todavía más liderazgo. Su adaptación al nuevo proyecto marcará buena parte del futuro inmediato de un equipo que quiere seguir dominando sin su gran arquitecto.
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