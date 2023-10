El presidente de la FIA saca a la luz lo que le dice Fernando Alonso por teléfono: "Me llama cuando..."

Mohammed Ben Sulayem revela sus charlas con el español: "Me llama cuando se enfada y dice alguna palabrota" "Cuando se enfada me llama: '¡Jefe! ¡Presidente!', y dice palabrotas. Yo espero a que acabe y le digo: 'Increíble, Fernando", apunta entre risas

Fernando Alonso, como bicampeón del mundo y leyenda de la F1 en activo, tiene hilo directo con las altas instancias del automovilismo mundial. Las mejores apuestas de la F1.

Así lo dice Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA desde 2021: "Fernando es un verdadero ejemplo para los pilotos jóvenes. Estuvo en Fórmula 1, se fue, regresó y sigue tan fuerte como siempre".

El mandatario apunta que "eso es muy complicado porque la Fórmula 1 es una competición extrema. Alonso no es solamente un campeón, sino que es un hombre muy inteligente. No digo que otros no lo sean, pero Fernando es un verdadero campeón inteligente, bueno para el deporte", asegura el expiloto de rallies al diario 'As'.

El mandatario de Emiratos destaca asimismo la personalidad del piloto asturiano, con quien ha mantenido acaloradas conversaciones: "Cuando se enfada me llama: '¡Jefe! ¡Presidente!'. Y dice alguna palabrota. Yo espero a que termine y le digo: 'Increíble, Fernando, vas a superar a los raperos en utilizar esa palabra ('joder')', y se ríe".

"Los dos somos pilotos -añade- y yo comprendo la frustración de los pilotos. Él es realmente bueno para este deporte, habla, tiene buenas ideas y aporta un valor enorme al deporte. Aparte de su velocidad y de la mejora que aporta a su equipo, que es innegable. Es algo que siempre diré".

Por otro lado, el mandatario de la FIA se pronunció en el rotativo madrileño sobre la opción de un gran premio de Madrid: "Tenemos tres carreras en Estados Unidos y dos en Italia. Son siempre números, luego hablaremos de la expresión de interés (de Andretti) para contar con un undécimo equipo. Yo pienso que tenemos demasiadas carreras, 23, es un calendario que genera fatiga para todos".

"Por ello, Debemos ser cuidadosos con nuestras plantillas, también en la FIA. Apoyo carreras en todos los países, hace falta variedad. Madrid, ¿hace falta? Yo lo veo de una manera diferente a la FOM. Ellos tienen la parte comercial de la F1, nosotros la parte deportiva. A nosotros no nos influye el número de fans que van, no suben las acciones", asevera el emiratí.

No obstante, la postura de la FIA es diferente: "Nosotros queremos que crezca el automovilismo y nuestra misión como FIA es diferente. Sería muy difícil tener dos carreras en España, tiene que ser una que lo tenga todo. Ahora está en Barcelona. Si es en Madrid, para mí será lo mismo. No tengo problema con Madrid o Barcelona mientras esté la bandera de España".