La Premier tiene a un mago

Trossard fabricó el tercer gol del Arsenal en la exhibición (4-1) frente al Leeds United Suma un total de ocho asistencias a campo abierto esta temporada, solo por detrás de De Bruyne (12)

El extremo del Arsenal, Leandro Trossard, fue uno de los grandes protagonistas en la goleada (4-1) sobre el Leeds United. Con un total de seis victorias consecutivas en la Premier League, el equipo mantiene un nivel competitivo excelente.

El belga, que llegó el pasado mercado de invierno a cambio de 24 millones de euros, sigue ganando peso en la pizarra de Mikel Arteta: ha disputado un total de 13 encuentros oficiales con un balance de siete dianas.

El ex del Brighton fabricó el tercer tanto del Arsenal y suma un total de ocho a campo abierto, tan solo por detrás de Kevin De Bruyne (12). De hecho, es el tercer máximo asistente del campeonato: De Bruyne (13), Saka (10) y Trossard (9).

El conjunto del Norte de Londres no falló ante el Leeds United y mantiene el tipo con el City: pese a tener un partido más, los gunners suman una ventaja de hasta ocho puntos al frente de la clasificación.

