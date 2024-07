El más precoz del Fluminense

Con 18 años y 105 días, Kauã Elias es el jugador más joven en marcar un gol con el Fluminense en la Brasileirão Série A desde João Pedro, con 17 años y 346 días, contra el Fortaleza en 2019. Kaua nació en Uberlandia y empezó a formarse en el club de fútbol sala de Praia Clube. Un ojeador de Xerém, la escuela de formación del Flu, le vio cuando tenía once años y pidió que pasara una prueba en las instalaciones de la entidad.

José Elías no lo veía claro porque ya había cerrado un par de pruebas con otros clubs y, además, debía pagarse un viaje largo hasta Río de Janeiro. Ahí entró de nuevo la divina providencia: "Un sábado llegué a casa del trabajo, fui a la heladería, me bebí dos latas de cerveza, almorcé y me acosté en el sofá a descansar. Escuché tres veces: 'lleva a Kaua el lunes'. Llamé al ojeador y se lo confirmé".

Su experiencia internacional arrancó con un gira del Sub-16 de Fluminense por Europa, donde captó la atención de varios clubs europeos, entre ellos el Barça. Fue en agosto de 2022, cuando, en menos de 20 días, disputó dieciséis partidos y marcó dieciséis goles, siendo MVP de la Copa de Ginebra.

El Fluminense y tras cinco años en el club, firmó su primer contrato profesional el pasado 1 de junio hasta diciembre de 2026. El club le ha blindado con una cláusula de rescisión para clubes extranjeros de 280 millones de reales (51 millones de euros).

Es un delantero que destaca, fundamentalmente, por sus grandes dotes de finalización y su apurado olfato goleador: remata indistintamente con las dos piernas y que va muy bien por arriba. Tiene una excelente técnica individual, que explota tanto en las transiciones rápidas como en espacios reducidos.