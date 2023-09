El posible compañero de Alonso en Aston Martin

Lance Stroll, pese a ser el hijo del dueño de la escudería, no tiene la continuidad asegurada Richard Bradley, ganador de la categoría LMP2, confirma que el relevo de Stroll será alguien cercano a Honda

El futuro de Lance Stroll en Aston Martin no parece asegurado, a pesar de que el piloto es el hijo del dueño de la escudería. Fernando Alonso podría tener un nuevo compañero en el 'box', siempre y cuando el ovetense continúe con ganas de seguir participando en el Mundial de Fórmula 1.

Richard Bradley, ganador de la categoría LMP2 en Le Mans, considera que el próximo compañero de 'Magic' en Aston Martin será en japonés Yuki Tsunoda. "Creo que será un candidato muy fuerte para el asiento de Aston Martin", dijo sobre el japonés en 'On Track GP'. Richard Bradley tiene claro que Yuki Tsunoda lo haría mejor en Aston Martin que Lance Stroll, especialmente a partir de 2026 cuando Honda suministre motores al equipo británico. "Recuerden, Honda suministrará los motores de Aston Martin y él obviamente es un piloto de HRC, por lo que tiene sentido lógico. Creo que eso sucederá tal vez si no es el año que viene, sino al 100 por ciento el año siguiente...y ya hemos escuchado los rumores de que hay discusiones en curso", aseveró.

Tsunoda, un gran admirador de Fernando

"Respeto a todos los pilotos de la parrilla, pero a Fernando al que más, especialmente porque mi padre era un gran fan suyo, le admiraba. Cuando fui a Suzuka con 12 años, mi padre me enseñaba cómo trazaba al máximo la última curva por fuera, muy cerca de la línea blanca, la cual si la tocas, te vas al muro, pero él iba siempre pegado con mucho movimiento en la parte trasera del coche", decía el piloto nipón sobre el ovetense en una entrevista en el podcast oficial de la Fórmula 1.

Tsunoda podría compartir en un futuro espacio con Alonso, aunque el japonés ya le conoce personalmente. "Quería hacer un intercambio de cascos desde que llegué a la Fórmula 1 y estaba demasiado nervioso de pedírselo a él y el año pasado, en el Gran Premio de España, se me acercó y me lo pidió. Me explotó la cabeza. Tenía una imagen diferente de Fernando antes de conocerlo, lo veía como una leyenda y no esperaba que fuese tan agradable y comunicativo", apuntó entusiasmado.