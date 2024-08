Portero de Champions

Desde su temporada de debut en la UEFA Champions League (2014/15 con el Real Madrid), Keylor Navas tiene el porcentaje de paradas más alto del torneo entre los porteros con más de 25 partidos en la UCL en ese periodo: 76%.

Keylor Navas fue uno de varios jugadores en el Paris Saint-Germain que hicieron las maletas tras terminar su contrato el pasado mes de junio. A sus 37 años, y aunque la intención era encontrar un sitio donde seguir disfrutando del fútbol, se habló incluso de una posible retirada. Sin embargo, el costarricense tiene nuevo equipo en Europa.

El ex del Real Madrid fue invisible para Luis Enrique, que solo le dio 450 minutos de juego en toda la temporada 2023-24 repartidos en cinco encuentros. Es más, el asturiano reconoció, tras la derrota ante el Toulouse (1-3), que Keylor Navas no jugó porque "no sabía que era su último partido en el Parque de los Príncipes".

El pasado mes de enero, el costarricense volvía a jugar con el PSG tras casi un año sin hacerlo de manera oficial en un intrascendente partido de Copa ante el Revel, equipo de Sexta División. Después volvió a ser titular en la siguiente ronda de la Copa, contra el Orléans, de Tercera División, y en tres partidos de Ligue 1: Lille (jornada 21), Reims (jornada 25) y Le Havre (jornada 31).

Sin embargo, tras la llegada de Raphaël Varane al Como 1907 y la negociación en curso entre David De Gea y el Genoa, El Calcio está a un solo paso de incorporar a otro de los grandes nombres de la última década del fútbol europeo. Según 'Sky Sport', el Monza ha cerrado la llegada de Keylor Navas.