¿Cuánto pesan los pilotos de MotoGP?

Como en cualquier deporte de élite, el peso es un factor importante. Más aún cuando interviene la aerodinámica. En el caso de MotoGP, los pilotos deben mantener un estricto control de la dieta para lograr un balance equilibrado, siendo lo más ligeros posible, pero con fuerza en brazos y piernas para poder dominar las poderosas máquinas de la categoría reina.

La media de la actual parrilla de la categoría reina, integrada por 22 pilotos, se sitúa en 65 kilos. El japonés Ai Ogura, debutante este año en MotoGP, es el piloto más liviano, con solo 60 kilos, mientras en el extremo opuesto cierra la lista otro rookie, Fermín Aldeguer, con 69 kilos, al igual de Luca Marini y dos ex campeones de la máxima cilindrada Joan Mir y Fabio Quartararo.

Aleix Espargaró Maverick, que se retiró al final de la pasada temporada y actualmente compagina su labor de probador en HRC con el entrenamiento profesional de ciclismo, como embajador del Lidl Trek, es uno de los pilotos que más afinan en su puesta a punto. “Cuando tuve a Scott Redding de compañero de equipo lo vi clarísimo, a mitad de carrera no tenía neumático trasero, porque pesaba ocho kilos más que yo. A Loris Baz le pasaba lo mismo", recuerda Espargaró, que son embargo ve también algunas desventajas en estar extremadamente delgado.

“Tener el peso mínimo combinando moto y piloto es lo justo. No es para intentar perjudicar a los pilotos más pequeños. Cuando tienes más peso utilizas más los neumáticos, porque tenemos mucho control electrónico, mucha potencia. Entonces, el problema es que llegas al final de la carrera con menos neumático y es difícil hacer adelantamientos en la fase más importante de la carrera. Nadie quiere estrablecer un peso mínimo muy alto, sólo queremos algo que pueda nivelar las cosas un poco más y dar a todos la misma posibilidad de luchar por la victoria y no empezar con desventaja”, analiza uno de los más pesados de la categoría, Luca Marini.

Marc Márquez, que se mantiene en la media de la parrilla, con 64 kilos, hace hincapié no solo en la dieta, sino sobre todo en la preparación física: "Hay que intentar encontrar ese equilibrio. Nosotros combinamos un poco de todo: ciclismo, carrera, gimnasio... Eso te permite tener un buen nivel en casi todo y no decaer en ningún área específica. Nuestro entrenamiento se basa en divertirnos. Si una semana cambiamos el plan y entrenamos para hacer otras cosas, la mente no entra en una rutina. Si hay una rutina, al final, el cuerpo se aburre y lo hace casi automáticamente. Hay que cambiar los ejercicios y las cosas, porque eso te ayuda a estar más concentrado y así es más divertido", explica.

MotoGP no ha instaurado un reglamento de peso mínimo entre moto y piloto en la categoría reina como ocurre por ejemplo en Superbikes. Esa norma obligaría a las fábricas a bajar de peso sus monturas o por contra, a algún participante a correr con lastre. Por ahora, la normativa técnica permite que los fabricantes desarrollen sus motos con un peso mínimo de 157 kilos que tan solo afecta al prototipo y no tiene en cuenta el peso del piloto.

El ranking de pilotos de MotoGP según su peso

Ai Ogura 60 kg

Pedro Acosta 62 kg

Fabio Di Giannantonio 62 kg

Jorge Martín 63 kg

Brad Binder 63 kg

Somkiat Chantra 63 kg

Marc Márquez 64 kg

Pecco Bagnaia 64 kg

Enea Bastianini 64 kg

Maverick Viñales 64 kg

Jack Miller 64 kg

Marco Bezzecchi 64 kg

Miguel Oliveira 64 kg

Raúl Fernández 65 kg

Álex Márquez 65 kg

Álex Rins 68 kg

Johann Zarco 68 kg

Franco Morbidelli 68 kg

Joan Mir 69 kg

Fabio Quartararo 69 kg

Luca Marini 69 kg

Fermín Aldeguer 69 kg