La pesadilla de Bordalás

El Espanyol está viviendo su mejor momento de la temporada. Tras un año más que complicado y al borde de los puestos de descenso en cada jornada, los de Manolo González han empezado a encadenar victorias que le han permitido alejarse del infierno de Segunda División. El pasado viernes ante el Getafe, los pericos volvieron a sacar su mejor versión, con Joan García, de nuevo, siendo uno de los grandes protagonistas (1-0).

La victoria ante los 'azulones' en el RCD Stadium tampoco sorprende en exceso. En los últimos años, el feudo perico se ha convertido en un terreno especialmente hostil para el Getafe. Tras la derrota del equipo de Bordalás, el Espanyol acumula una racha de siete encuentros consecutivos sin conocer la derrota como local frente al conjunto msdrileño en LaLiga, con un balance de cinco triunfos y dos empates.

Se trata de la mejor racha como local del club blanquiazul ante el Getafe en la historia de la Primera División, un dato que refuerza la confianza del equipo cuando se enfrenta al cuadro madrileño en su estadio.

Pese al buen momento, el técnico perico se mostró cauto al finalizar el encuentro y sigue pensando que la salvación aún no está lograda: "Está cerca, pero hasta que no sea matemático no me fio. Hay que apretar. El martes en valencia otra vez. Hasta que no esté atado hay que tener los pies en el suelo y no equivocarse. He visto cosas en el fútbol muy raras y no me fio", sentenció.