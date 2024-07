Peor que nunca

Tras la derrota ante Italia (84-87), la selección española masculina de baloncesto no perdía cinco partidos seguidos desde hacía... ¡¡¡44 años!!! (sucedió entre junio de 1979 y abril de 1980).

A pesar de los 23 puntos del azulgrana Willy Hernangómez, España cayó ante Italia en el encuentro de preparación del Preolímpico, disputado en el WiZink Center, de Madrid. El duelo, muy igualado, se decidió en la prórroga (84-87).

Sergio Scariolo se mostró crítico con los errores de sus jugadores: "Hemos cometido unos errores defensivos muy claros y muy identificados además. Está claro que hay necesidad de que todos los jugadores, independientemente de lo que puedan hacer en ataque, garanticen un rendimiento defensivo a la altura de lo que se espera de un jugador de la selección española y de un campeonato importante en el que vamos a jugar".

Scariolo insistió en que la defensa debe ser una prioridad para todos los jugadores. "Demasiados puntos tienes que meter si luego cometes un error defensivo que te cuesta mucho, una canasta fácil o dos canastas fáciles. Y no se puede poner esa presión anotadora sobre los hombros de un jugador. Mejor que uno equilibre y ofrezca un rendimiento defensivo bueno, correcto, para que luego no tenga la necesidad de justificar su presente en campo metiendo, no sé, 20 o 25 puntos", afirmó el técnico.

El entrenador destacó la importancia de dosificar a los jugadores veteranos, evitando sobrecargarlos en partidos amistosos. "No hemos hecho jugar a los jugadores veteranos al final y ese podría ser el peligro si hubiésemos cedido a la tentación para ganar el partido de mantenerlos en campo. No lo hemos hecho y creo que cinco minutos más, tan escasos como vamos de trabajo e incorporaciones progresivas, cada dos días se ha incorporado uno, todavía uno se tiene que incorporar al juego, etcétera, son cinco minutos ganados, ¿por qué no? Y experiencia también competitiva y... bien, bien por la prórroga", opinó.