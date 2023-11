¿Qué pasa en la enfermería del United?

El United se ha visto afectado por lesiones de jugadores clave esta temporada, con Casemiro, Lisandro Martínez y Luke Shaw ausentes a largo plazo El equipo es sexto en liga tras ganar al Luton Town, pero perdieron a dos piezas más: Rasmus Hojlund y Christian Eriksen

Mientras el Manchester United atraviesa estos tiempos turbulentos, la atención se centra en superar los obstáculos actuales: las lesiones. Los 'red devils' se han visto afectado por múltiples bajas de jugadores clave esta temporada, con Casemiro, Lisandro Martínez y Luke Shaw fuera a largo plazo. Consulta las cuotas para apostar en fútbol.

El técnico del United, Erik ten Hag habló de su preocupación por las lesiones de su equipo el mes pasado y dijo que le preocupaban, pero "se preveía". "Por eso construimos el equipo así. Podemos lidiar con eso. En primer lugar, las lesiones siempre ocurren en el fútbol de alto nivel porque vivimos al límite y las lesiones surgen", afirmó el técnico del United.

Sobrecarga y fatiga

Los recientes problemas del Manchester United en el campo han sido un tema de intensa discusión entre los fans y expertos del club. Mark Goldbridge, una voz prominente en la comunidad United, señala el impacto significativo de las lesiones y la fatiga en el desempeño del equipo.

Jugadores clave como Luke Shaw y Eric Bailly han sido 'aparados' debido a lesiones. Sin embargo, "sus cuerpos ya se han recuperado”, señala Goldbridge, destacando el costo físico de una agenda exigente.

Esta situación ha dejado a jugadores como Bruno Fernandes y Marcus Rashford, quienes lograron mantenerse libres de lesiones, sobrecargados y bajo una inmensa presión para desempeñarse.

Eriksen y Hojlund, los dos últimos en caer

Rasmus Hojlund y Christian Eriksen se suman a la lista de la enfermería del United tras marcharse de Old Trafford lesionados en el triunfo del equipo por 1-0 contra el Luton en la Premier League este sábado. El United está a la espera de las pruebas a ambos para conocer el alcance de sus respectivas dolencias. Hojlund se marchó en la segunda mitad tras sujetarse la parte posterior de la pierna derecha y Eriksen pareció lesionarse de la rodilla izquierda antes del descanso.

El técnico del Manchester United admitió que Christian Eriksen y Rasmus Hojlund podrían ser dudas para los partidos de Dinamarca durante el parón internacional. "En este momento no puedo decirlo... porque no lo sé", dijo Erik ten Hag. "Hacemos una evaluación (de las lesiones), pero tenemos que esperar 24 horas para ver cuál es la conclusión".

Ten Hag culpa a la rutina: "No quieres perder a ningún jugador. También está Christian Eriksen. Esa es nuestra temporada en este momento, tenemos muchas lesiones. Pero, por lo tanto, tienes un equipo. Hemos hablado de ello muchas veces. Pero, por supuesto, los niveles de rutina están bajando, se ve en la forma de jugar. Pero, con suerte, los jugadores están regresando y esas nuevas lesiones no son tan graves", afirma el técnico 'red devil'.

La enfermería está llena

Ahora mismo, Ten Hag tiene la grave baja de Casemiro (tobillo), que no podrá volver a jugar hasta 2024.

Tampoco cuenta con Lisandro Martínez (pie), Tyrell Malacia (no revelado), Jadon Sancho (disciplinario), Amad Diallo (rodilla), Luke Shaw (no revelado) y Jonny Evans (no revelado).