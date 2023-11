Una pareja goleadora sorprendente en el United

En Old Trafford hay dos futbolistas cuyo rendimiento está mejorando con el paso de las semanas Ambos pasaron por un bache la pasada temporada pero parecen dispuestos a recuperar su mejor versión

El Manchester United no vive su mejor momento con Erik Ten Hag en el banquillo. La situación en el club no es la mejor, y el estado de la gran mayoría de los futbolistas es delicado. Hombres de la calidad de Bruno Fernandes, Casemiro, Antony o Varane no están disfrutando especialmente, con la excepción de una inesperada pareja que parece estar en sintonía.

Se trata de Anthony Martial y Marcus Rashford, dos futbolistas que vienen de tener un rendimiento bastante pobre en los últimos meses pero que se entienden muy bien cuando comparten terreno de juego. Es una dupla que le ha dado muchas alegrías al Manchester United.

Según datos de 'Opta', ambos futbolistas han marcado en el mismo partido de la Premier League 17 veces durante su carrera. Son la segunda pareja más goleadora de la historia del Manchester United, sólo por detrás de Paul Scholes y Ruud Van Nistelrooy. Casi nada.