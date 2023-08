Palmer, mejor que Haaland

El joven extremo inglés de 21 años fue el mejor futbolista en la Supercopa de Europa El canterano recibió el 'MVP' del partido en la final frente al Sevilla

Cole Palmer es el futboliista 'de moda' actualmente en el Manchester City. Todos hablan de él, y no es para menos. Fue el gran protagonista en la victoria de su equipo frente al Sevilla en la Supercopa de Europa. Ni Haaland, ni Bernardo Silva, ni Grealish... Palmer. Así es el análisis de la apuesta deportiva.

A sus 21 años, el joven canterano algutinaba todo el juego de su equipo desde la banda, mientras un líder como Haaland chocaba una y otra vez contra el muro sevillista: el noruego apenas tocó 15 balones en los 94' de encuentro que disputó. Palmer fue sustituido en el 85' entre aplausos de su afición.

No es la primera vez que es protagonista en una Supercopa, pues en Wembley ya firmó un zurdazo directo a la escuadra que a punto estuvo de darle a su equipo la victoria frente al Arsenal. A la segunda fue la vencida: otro gol y título 'in extremis'. Se crece en los grandes escenarios.

Sobre su futuro, Pep Guardiola no ha sido del todo claro, avivando los rumores sobre una posible salida este verano. Todavía no está claro si seguirá o no. "No creo que una cesión sea posible. Se va a quedar o va a salir traspasado", confesó el técnico de Santpedor tras la celebración del trofeo.