Palmer se congela del todo: "No os preocupéis"

Cole Palmer está pasando frío. Cuesta ver a un Chelsea que gana por cuatro goles a cero a su rival y no encontrar entre los goleadores o asistentes del encuentro al número '20' de los Blues. Ni siquiera ante un colista de tan bajo nivel como el Southampton pudo mojar.

Mientras Nkunku y Pedro Neto se llevaban todos los titulares, en la sombra vimos a un Cole Palmer desesperado por volver a participar en los goles de su equipo. No está pasando por una buena racha, pues su último gol fue el pasado 14 de enero ante el Bournemouth y acumula siete encuentros sin marcar ni asistir. Son registros muy sorprendentes para un futbolista que suma 14 goles y 6 asistencias esta temporada y que tuvo un inicio de año colosal con exhibiciones como el 'póker' ante el Brighton (28 de septiembre), el hat-trick de asistencias ante los Wolves (25 de agosto) o el doblete ante el Tottenham (8 de diciembre).

SU MENSAJE A LOS AFICIONADOS

Tras el encuentro ante los Saints, Palmer reaccionó con una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje de tranquilidad dirigido a sus aficionados: "Bien hecho chicos, +3. No os preocupéis, volveré". Y cuando Cole avisa, significa que tiene hambre y que regresará a su mejor versión más pronto que tarde.

El ex del Manchester City sigue siendo el máximo goleador de los suyos, pero no está fino. Enzo Maresca quiso calmar los ánimos de los aficionados y salir en defensa de su estrella: "No se puede esperar que en cada partido marque o asista, él lo sabe perfectamente. Tiene que seguir trabajando, seguir siendo feliz, seguir riéndose como lo hace".

El técnico quiso ir más allá: "Es un ser humano. Todos los seres humanos, todos los grandes jugadores, todos los jugadores normales, entrenador, todos pasamos por un mal momento. Aunque sea joven, compartió tiempo en un gran club y sabe que todos los grandes jugadores pasan por momentos así", añadió.