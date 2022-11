Pablo Torre pulveriza un récord... ¡de 2007!

La joven promesa azulgrana se estrenó en Champions con un gran tanto en la victoria sobre el Plzen Es el segundo jugador más joven que debuta con gol tras Giovanni Dos Santos hace una década y media

El centrocampista del FC Barcelona, Pablo Torre, es una de las mejores noticias en la actualidad azulgrana. Sin protagonismo en este primer tramo de la temporada, el jugador se estrenó su casillero goleador en Champions y pinceladas de todo el talento que atesora.

El español, que ha aterrizado esta misma temporada como un futbolista dinámico, elegante y determinante en la sala de máquinas, no tuvo, eso sí, un partido soñado: cometió un penalti y se lesionó al disparar para apuntarse el 2-4 en el marcador.

El ex del Racing Santander ya debutó ante el Viktoria Plzen en el partido de la primer vuelta y también tuvo un papel testimonial en la derrota (0-3) ante el Bayern en el Camp Nou. También en LaLiga, donde ya jugó ante el Athletic Club un total de 13 minutos.

El técnico del primer equipo, Xavi Hernández, le dio su primera titularidad como jugador del Barça y el jugador dejó muy buenas sensaciones pese a alguna pérdida inoportuna o el penalti cometido en la segunda mitad.

2 - Pablo Torre 🇪🇸 (19 years and 212 days) is the second youngest Barcelona player to score on his first start in the Champions League, after Giovani dos Santos 🇲🇽 in December 2007 vs Stuttgart (18 years and 215 days). Future. pic.twitter.com/MPdvJzSDn0