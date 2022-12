No es oro todo lo que reluce

Neymar vio su quinta cartulina roja como jugador del PSG en la Ligue 1 Es el jugador que más veces la ha visto desde que llegara en el verano de 2017

El delantero del PSG, Neymar, volvió a ser uno de los protagonistas en el equipo parisino. En el primer choque tras el parón por el Mundial de Qatar 2022, el astro fue expulsado por simular una caída pasada la hora de juego.

El brasileño, que no pudo evitar que su selección cayera en los cuartos de final de la Copa del Mundo ante Croacia, vio una doble amarilla y vivió su quinta expulsión con el conjunto francés en la Ligue 1, más que ningún otro jugador desde su llegada en 2017.

El ex del Barça abandonó el terreno de juego en la segunda mitad, con empate en el electrónico ante el Strasbourg, y fue Mbappé, desde los 11 metros, quien rescató al equipo prácticamente sobre la bocina para celebrar con tres puntos el regreso a la normalidad.

El conjunto parisino sumó su sexta victoria consecutiva en el campeonato doméstico y se mantiene como líder intratable: suma 14 victorias en las primeras 16 jornadas y tan solo se ha dejado un total de cuatro puntos por el camino.

