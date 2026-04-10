La oportunidad de Wembanyama

Victor Wembanyama está firmando una temporada que ya no se puede explicar solo como la irrupción de un talento generacional, sino como la confirmación de una superestrella absoluta. El francés ha dado un salto descomunal y atraviesa el mejor momento de su carrera, con una regularidad cada vez más dominante en ambos lados de la pista. Su estado de forma es tremendo, con actuaciones que mezclan puntos, rebotes, tapones y una sensación constante de superioridad física y técnica ante cualquier rival.

A nivel estadístico, Wemby está sosteniendo números de jugador franquicia y de candidato real a todo. Sus promedios reflejan hasta qué punto se ha convertido en una referencia total para San Antonio, no solo por su capacidad para anotar, sino también por su impacto en el rebote, su lectura del juego y su intimidación defensiva. Es uno de los jugadores más determinantes de toda la NBA, capaz de cambiar un partido en cuestión de minutos y de condicionar por completo el plan ofensivo del rival.

Wembanyama, en un partido esta temporada / @NBA

Por eso su nombre está ya metido de lleno en la conversación por el gran premio individual de la temporada. Wembanyama está en plena lucha por el MVP, compitiendo de tú a tú con las mayores estrellas de la liga y demostrando que no es una promesa de futuro, sino una realidad del presente. Lo más impresionante es que su candidatura no nace solo del espectáculo, sino también de la influencia real que tiene sobre los resultados de su equipo.

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Y ahí aparece otra gran noticia para los Spurs. El crecimiento del francés ha empujado a San Antonio a un nivel competitivo inesperado hace no tanto. Los Spurs se han metido en la pelea por acabar en lo más alto de la Conferencia Oeste, algo que explica mejor que cualquier cifra el tamaño del impacto de Wemby. Porque su presencia no solo eleva su rendimiento individual, sino que transforma a toda la franquicia. Con Wembanyama, los Spurs han dejado de ser un proyecto para convertirse en una amenaza real.