Olise llama a la puerta del Mundial tras una temporada de récord

Michael Olise ha convertido su primera gran temporada en el Bayern de Múnich en una carta de presentación inmejorable para el gran escaparate internacional. El extremo francés, una de las sensaciones del curso en la Bundesliga, ha participado en 34 goles con el conjunto bávaro, repartidos en 15 tantos y 19 asistencias, una cifra que le sitúa en la historia reciente del campeonato alemán: es el récord de la competición para un extremo desde que Opta recoge los datos.

Su impacto en el Bayern ha sido inmediato. Olise no solo ha aportado desequilibrio, regate y último pase, sino también una regularidad impropia de un jugador que afrontaba un reto de máxima exigencia. En un equipo acostumbrado a dominar, el atacante francés ha encontrado la manera de ser decisivo tanto en la construcción como en la definición, consolidándose como una de las armas más fiables del frente ofensivo muniqués.

El momento del futbolista no se limita al campeonato alemán. En el último amistoso de Francia, Olise firmó un hat trick que reforzó todavía más su candidatura a ganar peso en la selección. Una actuación de ese calibre, unida a sus números en el Bayern, llega en el momento perfecto para un jugador que se encuentra ante una oportunidad enorme.

La competencia en el ataque francés es feroz, pero Olise ha respondido con argumentos difíciles de ignorar. Su capacidad para generar ocasiones, asistir y marcar le convierte en un perfil especialmente valioso en torneos cortos, donde la inspiración individual puede cambiar un partido. Tras una temporada de récord, el extremo afronta ahora el desafío de trasladar ese nivel a la escena internacional.

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Francia mira al Mundial con ambición y Olise aparece como uno de los nombres propios a seguir. Su explosión en el Bayern y su reciente exhibición con la selección le han colocado en el lugar adecuado y en el momento justo. Ahora, la gran pregunta es si esta temporada histórica será también el punto de partida de su consagración con ‘Les Bleus’.