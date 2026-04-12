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Olise, el asistente de Europa

El extremo francés está siendo uno de los jugadores más diferenciales del Viejo Continente

Olise lideró al Bayern con un gol escandaloso: ¿El único que le hace sombra a Lamine esta temporada?

Olise lideró al Bayern con un gol escandaloso: ¿El único que le hace sombra a Lamine esta temporada?

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SPORT.es

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La creatividad ofensiva vuelve a tener nombre propio en el fútbol europeo. En una temporada marcada por la exigencia del calendario y la rotación constante, hay un dato que destaca por encima del resto: las asistencias. Y en ese apartado, un jugador sobresale con claridad sobre sus competidores en las cinco grandes ligas.

En lo más alto del ranking aparece Michael Olise, que lidera la tabla con 25 asistencias en todas las competiciones. El extremo francés ha sido un auténtico generador de juego, combinando desequilibrio individual con una visión privilegiada para el último pase. Su cifra no solo le coloca como el mejor asistente del curso, sino que evidencia su crecimiento como uno de los futbolistas más determinantes del panorama europeo.

Por detrás, aunque aún con huecos en la clasificación, se anticipa una pelea reñida entre varios nombres destacados. Entre ellos ya figura Bruno Fernandes, que alcanza las 17 asistencias. El mediapunta portugués continúa siendo el faro creativo de su equipo, manteniendo una regularidad notable en la generación de ocasiones y reafirmando su estatus como uno de los pasadores más fiables del continente.

Fermín, otro que aprieta

También irrumpe con fuerza Fermín López, que suma 16 asistencias en una temporada que confirma su irrupción definitiva en la élite. Su capacidad para aparecer entre líneas y su inteligencia en los metros finales le han convertido en una pieza clave, aportando frescura y eficacia en el último tercio.

Más allá de los nombres ya confirmados, la tabla sugiere una igualdad creciente entre los grandes creadores del fútbol europeo. La diferencia la marcan los detalles: la precisión en el pase final, la lectura del juego y la capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

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Con varias jornadas aún por disputarse, la lucha por el trono de las asistencias sigue abierta. Sin embargo, Olise ya ha dejado una huella difícil de igualar, marcando el ritmo de una temporada en la que asistir ha sido casi tan valioso como marcar.

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