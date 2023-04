Old Trafford ya tiene a su 'nuevo Rooney'

Rashford ha marcado 10 goles que han significado la victoria en la Premier League esta temporada, algo que no sucedía desde Rooney en 2009-10 'The punisher' está realizando una excelente temporada con el combinado de Old Trafford, y ya es uno de los mejores atacantes del mundo

Marcus Rashford está realizando una excelente campaña con el Manchester United, lo que le ha permitido al delantero inglés ser uno de los mejores atacantes del planeta futbolístico. Su gran rendimiento, determinante para el United, también le ha dado el derecho de poder compararse con exestrellas en Old Trafford.

Rashford ha marcado 10 goles que han significado la victoria en la Premier League esta temporada, la mayor cantidad de un jugador del Manchester United en una temporada, desde Wayne Rooney en 2009-10, con también 10 tantos.

El exjugador del la selección francesa (81 veces seleccionado), Patrice Evra, avisó en su cuenta de twitter del nuevo apodo para el delantero del Manchester United: 'The Punisher'.

Para Evra, Rashford es "el castigador", un sobrenombre que encaja perfectamente con la ambición y importancia del atacante británico, que muchas veces ha decidido las victorias de su combinado.

Sin lugar a dudas, Wayne Rooney es un ídolo para el Manchester United. El ex delantero sumó 559 partidos defendiendo la elástica de los 'red devils' en los que firmó 253 goles y 145 asistencias. Rashford, que solo tiene 25 años, registra 348 duelos, 119 tantos y 66 pases de gol. ¿Igualará su leyenda?