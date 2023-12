Los ojeadores ya miran a Serbia: Los talentos que están a punto de explotar

Nombres como Kristijan Belic, Mihajlo Neskovic o Mihajlo Ilic están dando de qué hablar en la primera división serbia La Super League de Serbia deja relucir talento emergente que llama a las puertas de la élite del fútbol

Las ligas consideradas 'menores' son un gran pozo de talento para jugadores que buscan dar el salto a la cima del fútbol. En este sentido, la plataforma de comparación de futbolistas y datos de fútbol, Comparisonator, ha destacado a los tres jugadores jóvenes sub-23 a tener en cuenta en la Super League de Serbia, que ya están destacando en sus posiciones en lo que va de temporada.

Provenientes de Partizan y Vozdovac, estos jóvenes prospectos, Kristijan Belic, Mihajlo Neskovic y Mihajlo Ilic, muestran una combinación de habilidades que prometen dejar una huella imborrable en el fútbol serbio.

Kristijan Belic, que dirige el mediocampo del Partizan, emerge como un jugador que dará de qué hablar en el futuro con total certeza. Belic, líder de la liga en recuperaciones de balón, recogidas e intercepciones entre los mediocampistas centrales, muestra un conjunto de habilidades integral, lo que lo convierte en un activo invaluable tanto en los aspectos defensivos como ofensivos del juego.

