Nuevo registro extraterrestre de Carlos Alcaraz: con solo 20 años

En los tres Grand Slams de 2023 que ha participado ha accedido como mínimo hasta la penúltima ronda "Me he sorprendido a mí mismo", dijo el murciano tras firmar un cuatro de cuatro en bolas de break ante Zverev

Carlos Alcaraz sigue pulverizando récords a sus 20 años. En 2023 ha disputado tres de los cuatro Grand Slams, ya que el primero, el Open de Australia, se lo perdió al estar recuperándose de una lesión y en todos ellos ha accedido como mínimo hasta la penúltima ronda.

Perdió en Roland Garros contra Djokovic el día de los famosos calambres por nervios mientras que en Wimbledon llegó a la final y superó al serbio para hacer historia a la espera del desenlace en el US Open.

Para llegar a la semifinal superó a Zverev en un partido en el que el propio Alcaraz reconoció "haberse sorprendido a mí mismo", por el hecho de que ante el alemán firmó un cuatro de cuatro en bolas de break aprovechando todas las opciones que tuvo de romper el saque de su rival a la primera. "En los partidos anteriores me ha costado hacer breaks, he necesitado varias oportunidades para hacer el primero. Aquí, a las primeras lo he conseguido. Me he sorprendido porque siempre nos reímos con mi equipo de que a la primera nunca lo hago", añadió.

En la primera ronda contra Koepfer fueron tres de once puntos de break ganados generando muchas oportunidades en un partido corto porque el alemán se retiró lesionado. Ante Harris fueron cinco de 10, contra Evans seis de 17 y en los octavos frente a Arnaldi, cinco de 12.

Es un aspecto en el que Alcaraz aún puede mejorar. El curso pasado terminó en el puesto 21 en esta estadísticas, con 40,35 por ciento de puntos de breaks conseguidos; y éste iba noveno, con el 41,35 por ciento, antes del Grand Slam neoyorkino.

Ante Zverev completó su tercer partido del curso en el que logra pleno de ganar todas las pelotas de rotura a favor y todas la que tiene en contra. Antes lo había hecho ante De Miñaur en la final de Queen's y contra Medvedev en la final de Indian Wells.