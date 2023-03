El nuevo dardo de Fernando Alonso a sus detractores

"En veinte años en la Fórmula1, sólo cuatro han sido frustrantes y eso es bastante único", señaló el asturiano El actual piloto de Aston Martin considera que su peor etapa en el 'Gran Circo' fueron las campañas en McLaren-Honda

Fernando Alonso le dejó un nuevo 'recadito' a sus detractores. En declaraciones a Channel 4, y que recoge 'soymotor.com', el ovetense señala que "de los 20 años que llevo en Fórmula 1, sólo he tenido cuatro años frustrantes en un McLaren-Honda que no era competitivo".

El de Aston Martin añadió que "en los otros 16 años he estado luchando por podios y victorias y eso es algo bastante único".

Alonso es el piloto más veterano de la parrilla y su récord va camino de seguir creciendo, ya que en este 2023 suma su vigésima temporada en el 'Gran Circo'.

El bicampeón en 2005 y 2006 considera que en ocasiones los aficionados no tienen esta percepción, sino que a menudo señalan que se ha equivocado en sus cambios de equipo. "A veces, siento que desde fuera la gente siente un poco de pena por los movimientos que he hecho en mi carrera, pero los hechos no dicen eso y estoy feliz de aclararlo", dijo.

El gran inicio de temporada registrado por el español, con el tercer puesto en Bahréin, le vuelve a ubicar en la primera línea de la atención de los aficionados de todo el mundo.