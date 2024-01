Nuevo dardo de Cristiano... con vistas a Messi

"El Balón de Oro y el The Best están perdiendo credibilidad, ya no creo en estos premios", aseguró CR7, ahora en el fútbol de Arabia Saudí "Los profesionales saben que es muy difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudí, o en España, Italia o Portugal", añadió Cristiano

Cristiano Ronaldo se la tenía guardada a Leo Messi. De todos es conocida la gran rivalidad del delantero portugués con el mejor futbolista del mundo, amplificada durante la época en la que el portugués jugaba en el Real Madrid y el argentino, en el FC Barcelona.

Ya durante esa época, CR7 tuvo que ver cómo la mayoría de los premios individuales se los llevaba Leo Messi. Y ahora, no soporta que el argentino los siga recibiendo, así que ha optado por infravalorizar este tipo de galardones.

"El Balón de Oro y el The Best están perdiendo credibilidad, ya no creo en estos premios", aseguró Cristiano Ronaldo en una entrevista al diario deportivo portugués Record. En cambio, sí se sintió orgulloso por haber recibido el Globe Soccer Awards en Dubai.

"No me pueden quitar este trofeo porque es una realidad. Eso me hace aún más feliz, porque los números son hechos”, expresó después de cargar contra los premios, más prestigiosos como son el Balón de Oro y el The Best, pero que 'casualmente' ha ganado ambos Leo Messi en la última edición.

"No vi la entrega del The Best"

"Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estos organismos. Sinceramente, no vi la entrega del The Best", llegó a decir Cristiano Ronaldo en la entrevista. "Tenemos que analizar toda la temporada. No quiere decir que Messi no lo mereciera, ni Haaland, ni siquiera Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios", fue la conclusión de un Cristiano que siempre que tiene oportunidad, minimiza lo conseguido pot su gran rival futbolístico, Leo Messi.

Ya tuvo una 'indirecta' hace solo unos días al asegurar que la Liga de Arabia Saudí era mejor que la Ligue1 francesa, donde jugó Leo Messi tras salir del FC Barcelona y antes de recalar en la MLS con su actual equipo, el Inter de Miami.