La nueva vida de Arthur

El brasileño es titular indiscutible como mediocentro defensivo en la Fiorentina No para de acaparar elogios de la prensa especializada de Italia

Arthur Melo vuelve a sonreír dentro del terreno de juego. Sus infortunios parecen haberse acabado. Tras dos años de lesiones y suplencias en la Juventus de Turín y en el Liverpool tras salir del Barça, el centrocampista brasileño, de 27 años, es pieza indiscutible en los once de Vincenzo Italiano como mediocentro defensivo de la Fiorentina. Así es el análisis de la casa de apuestas.

Su renacimiento ha llegado jugando en la posición que le dio a conocer en el panorama internacional con Gremio y que provocó que el FC Barcelona se fijara en él. En la Fiorentina llegaba con la misión de sustituir a una de las sensaciones del pasado Mundial, el marroquí Sofyan Amrabat, y lo está consiguiendo con creces.

Arthur Melo no para de acaparar elogios de sus compañeros y de la prensa especializada de Italia, hasta tal punto que el Corriere dello Sport le dedicó una portada llamándolo 'King Arthur'. Su resurgir es imparable. El mes pasado sus compañeros ya lo cubrieron de elogios. Y Arthur se siente cómodo. "Estoy en mi mejor momento tanto física como mentalmente, me siento como nunca antes me había sentido".

Arthur, que está cedido en la 'Fiore' por la Juventus, ha participado en ocho encuentros de la Serie A (522 minutos) y en seis de ellos ha sido titular y ha disputado prácticamente la totalidad de los minutos, repartiendo además una asistencia y con el único asterisco de recibir una tarjeta amarilla.

En la Conference League ha participado en los dos partidos, en el primero ante el KRC Genk y jugó los 90 minutos y ante el Ferencvaros entró en el minuto 57 del partido.

Como centrocampista defensivo, tiene un porcentaje de acierto en el pase del 93% (345 exitosos por 25 fallidos). Además gana casi un 60% de los duelos y un 78% de las entradas.