Una nueva rajada para el 'Dibu' Martínez

El guardameta sigue acumulando críticas tras su polémica celebración en la final del Mundial de Qatar 2022 Además de Unai Emery y Amelie Oudea, también se ha sumado Graeme Souness: "Avergonzó a su país"

El guardameta del Aston Villa, Emiliano Martínez, sigue en el ojo del huracán por su polémica celebración en la final del Mundial de Qatar 2022. Como héroe en la tanda de penaltis, el portero fue elegido como mejor portero y su reacción se hizo viral en apenas minutos.

El argentino, que ha mostrado una versión inmaculada durante toda la cita mundialista, ha recibido ya un toque de atención de su entrenador en la Premier League, Unai Emery: "Hablaré con él la semana que viene sobre algunas celebraciones".

El ex del Getafe, entre otros, también fue atacado por la ministra francesa de Deportes, Amelie Oudea Castera: "Es vulgar e inapropiado. Son ganadores poco elegantes. Emiliano Martínez es bastante patético".

Graeme Souness, el último en sumarse

El ex futbolista escocés valoró su celebración en una columna para el Daily Mail: "Puedo aceptar esas payasadas, hasta cierto punto. Pero de lo que deberíamos hablar más es del grosero gesto que hizo tras recoger su trofeo de mejor portero del torneo". En esta línea, el ex de Tottenham o Liverpool no toleró sus gestos: "Se avergonzó a sí mismo y avergonzó a su país. Parecía un payaso vulgar. Que piense que lo que hizo fue apropiado, es increíble".