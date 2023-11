Nueva maniobra de locura de Alonso: tira de picardía con la carrera ya terminada

Lewis Hamilton adelantó a Fernando Alonso con bandera amarilla El asturiano se dio cuenta y trató de obtener beneficios una vez acabada la cita en Las Vegas

Fernando Alonso se las sabe todas. La picardía del asturiano en la F1 es cosa sabida y Alonso detectó una maniobra ilegal de Lewis Hamilton ya con la carrera acabada, de la que buscó sacar beneficios para sumar más puntos.

El español volvió a mostrar su inteligencia a la hora de leer las carreras, hasta más allá de la bandera a cuadros. Después de sufrir un trompo que arruinó sus opciones, el de Aston Martin logró dos valiosos puntos tras alcanzar una meritoria novena plaza. Sin embargo, el bicampeón quería más e intentó 'birlar' una posición aprovechando un error de Lewis Hamilton.

Los compañeros de Código F1 de DAZN tuvieron acceso a la radio de Fernando Alonso tras la carrera, y detectaron cómo el astur trató de sacar ventaja de una supuesta maniobra ilegal de Lewis Hamilton, por la que 'Magic' quería una sanción de tiempo para el británico y así poder ganar una plaza.

Hamilton adelantó a Fernando Alonso con bandera amarilla. "Fernando, hay banderas amarillas en la entrada del pit lane. Quizás sea por la presencia de espectadores, pero no estoy seguro. Sí, hay banderas amarillas por la entrada del pit lane. No sé cuál es el problema pero ve con cuidado", advirtieron al español por radio.

Justo entonces, Fernando vio cómo Lewis Hamilton le adelantaba por la derecha e inmediatamente lo comunicó por radio a su ingeniero, buscando una hipotética sanción que le hiciera ganar una plaza: "Sí. Hamilton me ha adelantado bajo bandera amarilla".

Su ingeniero de pista repitió la pregunta para que quedase constancia: "Fernando, ¿has dicho que Hamilton te ha adelantado bajo bandera amarilla?". Y Alonso no tubvo ningún problema en recalcar el hecho: "Sí, ahora, entrando al pit lane". Pese al intento del asturiano, la FIA no vio nada punible en la acción del siete veces campeón del mundo y la clasificación no se llegó a mover.

A veces, las tretas de zorro viejo no asustan a las gallinas.