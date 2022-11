Nadie lo ha hecho más veces que Inglaterra

El combinado de Southgate no pasó del empate a nada ante Estados Unidos y tiene pie y medio en octavos Ya van un total de 12 empates a 0-0 en toda la historia de los Mundiales, más que ninguna otra selección

La Inglaterra de Gareth Southgate no pasó del empate ante Estados Unidos, pero tiene prácticamente pie y medio en los octavos de final. Tras la goleada (6-2) inaugural ante Irán, los británicos se quedaron a cero y deberán puntuar ante Gales para despejar las dudas.

Los ingleses, que irrumpen esta edición de 2022 del Mundial como una de las grandes aspirantes junto a Argentina, Francia, Brasil o España, han sumado su 12º empate en una Copa del Mundo a lo largo de la historia.

Los Three Lions lideran el ranking en este aspecto: ninguna otra selección en el mundo ha firmado tantos empates a nada. La poca inercia ofensiva histórica de Inglaterra se plasma de forma directa en la estadística.

Inglaterra guarda en la retina la consecución del Mundial de 1966. Como organizadora del torneo, el combinado de las islas se impuso a Alemania en la final y conquistó su primer dorado: desde entonces nunca más ha vuelto a disputar una final.

