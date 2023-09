Nadie genera más que él

El delantero gallego sigue sin marcar en LaLiga, pero crea muchas ocasiones para el Celta La remontada del Barça este sábado en Montjuïc llegó ya sin él sobre el terreno de juego

A sus 36 años cumplidos el pasado mes de agosto, Iago Aspas tiene cuerda para rato. A su equipo, el Celta, no le están saliendo las cosas en este arranque de curso. Apuestas LaLiga.

Ocupa la antepenúltima posición de la tabla. El delantero gallego, sin embargo, continúa siendo una máquina de generar fútbol en ataque y un respiro para su equipo. Y eso, que en los seis partidos que ha disputado en LaLiga hasta ahora no ha visto puerta.

Sí ha repartido, sin embargo, un par de asistencias de gol. Aspas es el jugador español que ha participado en más secuencias de ataque con el balón jugado que terminan en remate en LaLiga esta temporada (disparos, ocasiones generadas y construcción ofensiva), según los datos de 'Opta'.

El delantero de Moaña viene de cuajar un gran partido ante el Barça que quedó empañado por la remontada de los azulgrana cuando el gallego ya no estaba sobre el terreno de juego.

Ya lo dicen en Vigo: no Aspas, no party. Y si sigue a este ritmo, no tardará en volver a ver portería y levantar a todo Balaídos con sus tantos, que no son pocos cada temporada.