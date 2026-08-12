Nadie apuesta por la salida de Julián Álvarez del Atlético

El nombre de Julián Alvarez vuelve a sonar con fuerza en este mercado de fichajes. La presencia de Deco en Madrid ha alimentado las especulaciones sobre un posible interés del FC Barcelona. Sin embargo, los análisis sobre distribución de probabilidades de mercado dibujan un escenario muy distinto. Todo apunta a la continuidad del delantero argentino. El conjunto rojiblanco cuenta con un 52,4% de opciones de mantener a ‘La Araña’ una temporada más.

Betfair ha monitorizado las tendencias, las informaciones y los movimientos que rodean al mercado de fichajes. El resultado deja una conclusión clara: el FC Barcelona es el único club que aparece como una alternativa con cierto peso, con un 27,3% de opciones. Mucho más atrás figuran el Arsenal (5,7%), el PSG (4%) y el Real Madrid (2,6%). El resto de posibles destinos apenas supera el 1,5% de probabilidades, una señal de que el mercado ve poco probable la salida de Julián Álvarez en este mercado estival.

La siguiente tabla recoge los principales destinos que maneja el mercado para Julián Alvarez, según los datos que aporta Betfair. El Atlético de Madrid sigue siendo la opción más probable para el delantero argentino (52,4%). El FC Barcelona aparece como segunda alternativa (27,3%), mientras que el Arsenal aparece como opción más remota, 5,7%, casi cinco veces menos que el conjunto azulgrana.

El Atlético de Madrid mantiene la calma. Miguel Ángel Gil Marín ya fue rotundo hace unas semanas al cerrar la puerta a una posible salida de Julián Álvarez. "No queremos transferirlo y no aceptaremos una oferta ni de 100, ni de 150, ni de 200 millones de euros", aseguró el consejero delegado rojiblanco. Aun así, las especulaciones han vuelto a coger fuerza en los últimos días tras la visita de Deco a Madrid. Un ruido mediático que, por el momento, no encuentra reflejo en el mercado.

Los datos invitan al optimismo en el Atlético de Madrid. Según el análisis de mercado de Betfair, Julián Alvarez tiene un 52,4% de opciones de seguir en el conjunto rojiblanco la próxima temporada. El FC Barcelona es el único club que se mantiene con opciones reales (27,3%), mientras que el Arsenal de Mikel Arteta aparece ya mucho más lejos, con un 5,7%. El mercado, por ahora, no contempla una salida de 'La Araña'.

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