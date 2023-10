El mundo del tenis se pregunta por qué ya no sonríe Carlos Alcaraz

El murciano lleva sin levantar un trofeo desde que ganó la ensaladera en el Grand Slam londinense en el mes de julio "Ha perdido su sonrisa desde que ganó en Wimbledon. Se le ve mucho más tenso jugando", asegura el extenista Mats Wilander

Carlos Alcaraz ya no sonríe. O lo hace con menos frecuencia. El tenista murciano aparece últimamente con un rictus más serio de lo habitual en un cambio de actitud sorprendente que ha llamado la atención en el mundo del tenis.

De un tiempo a esta parte, la imagen de Alcaraz no es la misma. Algo parece haber cambiado para el tenista español. Y es algo que no ha pasado inadvertido, sobre todo para quienes estaban acostumbrados a su permanente sonrisa.

Mats Wilander es uno de quienes ha incidido en ello. El sueco, ahora comentarista, había sido un gran defensor de la simpatía de Alcaraz en el circuito: "Nunca he visto a un tenista de este nivel que disfrute tanto como tú, que sonría tanto como tú. Es algo muy bueno".

Sin embargo, Wilander advierte un cambio desde que el tenista español se impusiera a Novak Djokovic en la hierba del All England Club: "Ha perdido su sonrisa desde que ganó en Wimbledon. Se le ve mucho más tenso jugando".

El tenista de El Palmar, en los últimos torneos, ha perdido en semifinales en Pekín, en cuartos del Masters 1000 de Shanghai y lleva sin levantar un trofeo desde que levantó la ensaladera en el Grand Slam londinense en el mes de julio.

La mala racha parece haber tensado más al murciano, que hasta entonces era tomado como ejemplo por su actitud por otros tenistas, como es el caso de Stefanos Tsitsipas que reconoció había cambiado su forma de ver el tenis por 'culpa' de Alcaraz.

"El otro día entrené con Carlitos y al final le di las gracias. No sé si me entendió o no, pero yo le debo mucho a Carlitos porque el hecho de que esté en el circuito es un soplo de aire fresco. El hecho de que sea tan competitivo y de que tenga siempre una sonrisa en la cara, que tenga tanto carisma y que desprenda tanta energía positiva, ha contribuido mucho a su crecimiento como jugador, reconocía con admiración el griego.