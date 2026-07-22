El Mundial cuadruplica el peso español en el Balón de Oro y dispara a Lamine y Rodri

El Mundial 2026 ha moldeado por completo el panorama de candidatos a ganar el Balón de Oro 2026. Nada tiene quienes eran los favoritos a ser nombrados por France Football como mejor jugador del planeta antes del torneo y después del torneo. Mutación en la que España sale como gran beneficiada. Los principales candidatos del campeón han pasado de reunir aproximadamente, según los pronósticos de Betfair, un 7% de ser escogidos Balón de Oro a rozar el 28% después de alzar título. Los líderes de ese salto son Lamine Yamal y Rodri, que han pasado del 4,29% y el 0,44% antes de jugar los cuartos contra Bélgica a situarse en el 15,78% (Lamine) y 9,32% (Rodri) una vez lograda la segunda estrella.

Pero el Mundial de España no es garantía de que el ganador del Balón de Oro 2026 vaya a salir de las filas del equipo de Luis de la Fuente. La propia France Football avisaba después del torneo de que ha habido sonadas excepciones, como la de Modric en 2018 o Messi en 2010. Lo corrobora el análisis de Betfair. Sus datos señalan que el Mundial no deja un favorito indiscutible, sino una carrera de cinco candidatos. Por este orden: Harry Kane, Lamine Yamal, Leo Messi, Mbappé y Rodri.

Los cinco acumulan el 70% de probabilidades de llevarse el premio y apenas hay una diferencia de 10,18 puntos porcentuales entre el favorito (Kane) y el 5º candidato (Rodri), una distancia escasa para hablar con rotundidad de quién de estos cinco cracks se llevará el premio.

Favoritos a ganar el Balón de Oro

1 Kane (Inglaterra) 19,50% 2 Lamine Yamal (España) 15,78% 3 Messi (Argentina) 13,68% 4 Mbappé (Francia) 11,40% 5 Rodri (España) 9,32% 6 Dembélé (Francia) 3,42% 7 Bellingham (Inglaterra) 3,42% 8 Olise (Francia) 2,44% 9 Haaland (Noruega) 2,23% 10 Kvaratskhelia (Georgia) 1,77%

Esta tabla es el resultado de un análisis ponderado y continuado en el tiempo que ha ido valorando las opciones de cada jugador con base estadísticas y racionales históricas cimentadas en la evolución del galardón. Y tiene en cuenta el conjunto de la temporada (no sólo el Mundial), los títulos y récords individuales, la influencia de cada jugador en el recorrido de su selección o su club y también factores de notoriedad y peso mediático, todos ellos ingredientes que han sido clave en la resolución del premio a lo largo de su historia y, especialmente, en los últimos años.

Lamine, el mayor salto final

Al futbolista al que mejor le ha sentado ganar el Mundial en términos de opciones para llevarse el Balón de Oro es a Lamine Yamal, que antes de disputarse los cuartos de final apenas tenía un 4,29%. Era el 6º favorito. Tras la consecución del título, el extremo español aparece como la alternativa más sólida a Kane, como 2º favorito con una probabilidad del 15,78%. El suyo ha sido un caso de repunte llamativo, porque hasta los cuartos de final, Lamine había perdido fuelle y había caído casi tres puntos en su candidatura.

Sin embargo, tras el título, ha multiplicado por tres sus posibilidades, por delante incluso de Rodri. Aquí el factor notoriedad es fundamental. Está demostrado que en los votos del Balón de Oro influye la celebridad mediática del jugador y, en el caso de España, Lamine lidera este factor por delante de Rodri, al que incluso ganar el premio al MVP del torneo no le vale para estar en el mismo peldaño de un Lamine que, por fama, compite con Messi, Mbappé y otros cracks mediáticos. La siguiente tabla muestra la influencia del resultado de la final en los candidatos españoles y argentinos.

Mayores saltos en probabilidad a ganar el Balón de Oro

Posición Jugador y país % previo a cuartos % tras la final Variación 1 Lamine (España) 4,29% 15,78% ▲ +11,49 pp 2 Rodri (España) 0,44% 9,32% ▲ +8,88 pp 3 Messi (Argentina) 7,97% 13,68% ▲ +5,71 pp 4 Fabián (España) 0,55% 1,51% ▲ +0,96 pp 5 Lautaro (Argentina) 0,69% 0,63% ▼ −0,06 pp 6 Julián Álvarez (Argentina) 0,69% 0,63% ▼ −0,06 pp 7 Enzo (Argentina) 0,69% 0,63% ▼ −0,06 pp 8 Pedri (España) 0,83% 0,77% ▼ −0,06 pp

Rodri, el gran tapado al que frena su temporada

Del salto español también destaca Rodri, que a lo largo del campeonato nunca pasó del 1% de probabilidades a ganar el Balón de Oro y que, tras su gran final (unida a una gran semifinal) lo ha situado como el 5 favorito, con una probabilidad del 9,32% a repetir galardón. En números, lo de Rodri representa la mayor sorpresa del campeonato junto a Leo Messi: el madrileño ha multiplicado por 18 sus opciones con respecto al inicio del campeonato y ha escalado 24 posiciones: del 29º favorito al 5º, actualmente.

No obstante, hay una precisión importante: su crecimiento no es consistente durante todo el Mundial. Hasta el 10 de julio permanecía prácticamente inmóvil, incluso ligeramente por debajo de su punto inicial. El gran salto se concentra después de la resolución del torneo, lo que hace prever que su candidatura pierde opciones en el análisis global de su temporada.

El equilibrio de Kane, la leyenda de Messi y la volatilidad de Mbappé

En cuanto al análisis de los otros favoritos, varios apuntes. El líder, Kane, es el que tiene una mejor ponderación gracias al buen balance entre su temporada de clubes y el Mundial. Con el Bayern fue el líder del equipo que arrasó la Bundesliga y que ofreció la mejor eliminatoria de la Champions ante el PSG. Bota de Oro de clubes, con su país también fue líder (junto a Bellingham) de la Inglaterra que por primera vez en 60 años tocaba podio del Mundial.

El ariete comenzó el Mundial como favorito al Balón de Oro con un 20,11% y apenas ha variado. Sigue liderando la carrera con un 19,5%. En cuatro de las cinco mediciones realizadas por Betfair durante el torneo ha sido favorito y, pese a que el Mundial ha servido para que otros jugadores lo amenacen, lo cierto es que sigue teniendo muchas opciones.

Tras Lamine, la gran amenaza para Kane es Messi, impulsado por su gran Mundial (Argentina seguramente no habría llegado a la final sin él), pero también por la fama que arrastra su gigantesca leyenda. El argentino pasó de tener apenas un 0,97% de opciones antes de disputarse el torneo a sumar el 13,68% tras el campeonato. Esto es: multiplicó por 14 sus posibilidades y fue, durante el global del torneo, el candidato que más creció.

Panorama inverso al de Mbappé, 4º favorito a ganar el Mundial fundamentalmente por sus méritos goleadores individuales, pero no tanto por los éxitos de sus equipos. El francés fue el jugador más volatil del campeonato, con un crecimiento espectacular hasta las semifinales (del 4,36% al 19,37%) que incluso lo llevaron a desbancar a Kane. Pero ha acabado protagonizando caída llamativa tras el campeonato y los dos tropiezos finales de Francia.

España, por delante de Inglaterra, Francia y Argentina

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