Mourinho, ante su peor estreno liguero

Ha sumado solo 1 punto de 9 posibles y está entrando en una crisis La Roma se encuentra en la antepenúltima posición

El partido de este domingo de la Roma ante el Empoli tiene que servir para que el equipo de José Mourinho sume su primera victoria en la Serie A, si no quiere que las cosas se le pongan más feas. El conjunto de 'la loba', ha empezado la competición liguera con dos derrotas y un empate, en los tres primeros partidos. Ahora, tras el parón de selecciones tiene un partido vital en el Estadio Olímpico ante el colista, el Empoli que aún no ha puntuado. Se le presenta una gran oportunidad al portugués, ante su peor inicio como entrenador en las muchas temporadas que lleva entrenando.

La Roma ha sido incapaz de ganar ninguno de los tres partidos. Empató con la Salernitana en el estreno de la Serie A (2-2), y luego ha endosado dos derrotas seguidas: 2-1, ante el Hellas Verona, y pinchazo también por 1-2 ante el Milan. Un desastroso inicio de temporada para la Roma de Mourinho, que ve como ya se ha abierto el debate en la capital italiana.

Mourinho emprende su tercera temporada en la Roma, pese a perder la final de la UEFA Europa League y dar un número yendo a por el estamento arbitral. El tema de atacar a los colegiados ya es un tema recuerrente del portugués en toda su carrera y en Italia no ha sido menos. Ha recibido diversas saciones y su historial parece que no tiene fin. Todo esto, unido a la falta de inversión que ha hecho el conjunto de 'la loba', hacía presagiar que no seguiría en la Roma.

Lukaku, delantero de la Roma, cedido por el Chelsea, se ha salido en este parón de selecciones con Bélgica y es una de las esperanzas para revertir la situación de los 'giallorossi'. Paredes, Renato Sanchez, Aouar, Ndicka, Kristensen y Azmoun son los otros jugadores que han reforzado a la Roma de Mourinho. El de Setúbal solo tiene contrato hasta final de temporada y, por el momento, no parece que siga en la capital italiana.