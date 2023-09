El motivo real del desplome del Manchester United

No sólo se ponen los ojos sobre los errores de Onana, la defensa red devil deja mucho que desear El 4-3 recibido en Múnich en el estreno de la Champions acentúa una preocupante tendencia

El Manchester United de Erik ten Hag no acaba de arrancar a pesar de la multimillonaria inversión que, como ya es tradicional entre los grandes de la Premier League inglesa, se realiza cada verano.

El estreno europeo -en un feudo muy exigente como es el Allianz Arena de Múnich ante el Bayern, eso es cierto- no hizo sino acentuar una tendencia preocupante en los 'Red Devils' de Old Trafford.

Y es que más allá de los errores puntuales y ciertamente groseros de Onana bajo palos, la defensa del United es un flan. Las cifras son preocupantes.

El Manchester United ya ha recibido catorce goles en los seis partidos oficiales disputados en esta campaña, la peor cifra entre los grandes del fútbol inglés. En la Premier transita por una paupérrima 13ª plaza con seis puntos, y en Europa ya recibió el primer golpe.

Desde la primera jornada de Liga, con una victoria 1-0 ante los Wolves, el once de Ten Hag no deja su puerta a cero. Una derrota por 2-0 ante el Tottenham, un triunfo 3-2 apurado ante el Forest y dos tropiezos seguidos ante Arsenal, 3-1 en Londres, y el Brighton de Ansu Fati, que asaltó Old Trafford con un 1-3.

El balance en Liga es de seis goles a favor y diez en contra, lo que unidos a los cuatro tantos que anotó el Bayern de Múnich convierte a la defensa 'red', más que en 'diablos', en verdaderos angelitos. ¿Qué pensará de ello el bueno de Maguire?