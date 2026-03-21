Mohamed Salah es el rey

Mohamed Salah volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol europeo con una cifra redonda que resume su impacto: 50 goles en la Liga de Campeones de la UEFA. No es solo un número; es la confirmación de una trayectoria sostenida en la élite, marcada por la regularidad, la ambición y una capacidad goleadora que ha derribado barreras. Con este registro, el delantero egipcio se convierte en el primer jugador africano en alcanzar semejante hito, abriendo una nueva página para el continente en la máxima competición europea.

Salah no ha construido su legado a base de momentos aislados, sino de una constancia implacable. Desde su llegada al Liverpool, su crecimiento ha sido exponencial hasta convertirse en el gran referente ofensivo del equipo. Sus cifras con el conjunto inglés hablan por sí solas: más de 200 goles oficiales, muchos de ellos decisivos, que han impulsado al club a conquistar títulos y a recuperar su estatus entre los gigantes de Europa.

Un mito en Anfield

Pero más allá de los números, su influencia se mide en el respeto que genera. Salah ha sido el símbolo de una era dorada para el Liverpool, liderando con goles, asistencias y una ética de trabajo incuestionable. Su capacidad para aparecer en los momentos clave, ya sea en noches europeas o en duelos domésticos, lo ha elevado a la categoría de mito en Anfield.

Este gol número 50 en Champions no es un punto final, sino otro capítulo en una carrera que sigue desafiando límites. A sus espaldas quedan récords, rivales superados y defensas desbordadas; por delante, la posibilidad de seguir ampliando una leyenda que ya pertenece al patrimonio del fútbol europeo.