Modric, el verdadero legado de Mourinho en el Real Madrid

Doce años han pasado desde la marcha de José Mourinho del Real Madrid y todavía el recuerdo del técnico sigue muy presente en Chamartín. Pese a que el luso no salió de la mejor manera del club, son muchos los que guardan un grato recuerdo del carismático entrenador. Peculiar y guerrero a partes iguales, aunque se quedó a las puertas de conseguir esa ansiada Champions, parte de la afición ha considerado que el técnico sentó las bases del Madrid que conocemos en la actualidad. No solo por su pelea en Europa, si no por dejar su sello propio en forma de jugadores que, con el tiempo, han demostrado que el portugués no iba mal encaminado.

El caso de Luka Modric, el más evidente. Llegó al Real Madrid con cero títulos en su palmarés y se marchará con 28 bajo el brazo (el futbolista con más títulos de la historia del Real Madrid) y con el objetivo de conseguir el 29 en Estados Unidos en el Mundial de Clubes, competición para la cual, los blancos son los máximos favoritos para lograr el triunfo con una probabilidad implícita del 22,22% según las apuestas deportivas de Betfair.

Modric, la apuesta de Mourinho

Tras la consecución de la ‘Liga de los 100 puntos’, el club, con Jose Mourinho a la cabeza, tuvo la responsabilidad de reforzarse de manera adecuada para intentar volver a estar a la altura de un equipo que había roto todos los récords en el campeonato nacional. Fue ahí, cuando el portugués se fijó en un jugador ideal para el Real Madrid. Pese a las complicaciones que sabían que habría en la operación para poder firmar a Modric, el club lo intentó de todas las maneras posibles, hasta que al final acabó oficializando la llegada del mediocampista. Una apuesta personal del portugués que, con el paso de los años, le ha acabado dando la razón, pese a que los inicios fueron complicados.

Adaptarse al conjunto merengue es algo muy complicado. Le ha pasado a los mejores del mundo. Cristiano, Mbappé, Zidane… a todos les costó en sus primeros meses. Y por supuesto, a Modric también le iba a costar aclimatarse. Sin embargo, eso no cambió nada la opinión que tenía el entrenador hacia el jugador. Apostó por él incluso en los momentos más complicados y eso le acabó dando un factor determinante en su última temporada al mando del banquillo blanco. Fue en Manchester, con la eliminatoria en contra. El croata, por aquel entonces jugador 13 o 14 de la plantilla, salió al campo y revolucionó la eliminatoria. Autor del tanto de la igualada, su entrada cambió por completo el partido. A partir de ahí, se comenzó a forjar una leyenda.

El respaldo del portugués

La exigencia en el Real Madrid es máxima desde que un jugador recién firmado pone un pie en la capital. Le pasó al croata y rápidamente se dio cuenta de lo que significaba el conjunto blanco. Tanto la afición como la prensa pedían una mejor versión del ex del Tottenham. Sin embargo, Mourinho siempre lanzó un mensaje de paciencia sobre el jugador, a sabiendas de que acabaría siendo muy importante: “Lo único que les pido a los madridistas es que le den tiempo y paciencia a Luka Modric. Es tan bueno que el Santiago Bernabéu se enamorará de su clase”, aseguró el entrenador. Y desde luego que no se equivocó.